Prefeitura de Gurupi aprova projetos para duas novas escolas; processo licitatório será iniciado

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Educação, dará início ao processo licitatório para a construção de duas grandes obras na educação municipal. O Ministério da Educação aprovou os projetos para a edificação de um Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) no setor Campo Belo e de uma nova escola no Jardim dos Buritis.

O CEMEI seguirá o Projeto Padrão Tipo 1, desenvolvido para o Programa Proinfância, e contará com uma área construída de 1.317,99 m² e uma área de ocupação de 1.514,30 m². A unidade terá capacidade para atender até 376 crianças, distribuídas nos turnos matutino e vespertino, ou 188 crianças em período integral. O investimento para a obra será de R$ 5.609.517,95.

Já a nova escola do Jardim dos Buritis contará com cinco salas de aula e uma quadra poliesportiva. Serão 1.083,09 m² de área construída e uma área de ocupação total de 2.935,25 m². A unidade atenderá alunos do Ensino Fundamental I, abrangendo os anos do 1º ao 5º, e terá capacidade para receber até 350 estudantes nos turnos matutino e vespertino, ou 175 alunos em período integral. O custo total da obra será de R$ 8.173.863,58.

O Secretário Municipal de Educação, Samuel Rodrigues, celebrou a aprovação dos projetos e destacou a relevância dessas obras para o avanço da educação municipal, permitindo ampliar o número de atendimentos e melhorar a infraestrutura das unidades. Ele ressaltou que as novas construções vão complementar as unidades já existentes nos respectivos setores: o Centro Municipal de Educação Infantil Oneide de Sousa Coelho e a Escola Municipal Domingos Barreira de Amorim.

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, enfatizou que sua gestão tem priorizado investimentos na educação, garantindo avanços significativos na qualidade do ensino oferecido às crianças.

”Investir na educação é investir no futuro da nossa cidade. Estamos ampliando a rede infantil para que nossas crianças tenham um ambiente adequado para o seu desenvolvimento, permitindo também que as mães possam trabalhar com tranquilidade, sabendo que seus filhos estão bem assistidos”, afirmou.

A Prefeita ainda destaca que essas novas construções reafirmam o compromisso da gestão com a educação e com a melhoria das condições de ensino na cidade, garantindo mais oportunidades para as crianças e famílias gurupienses.