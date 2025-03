Prefeitura de Gurupi firma parceria com Hospital Pediátrico de Palmas para atender beneficiários do Ipasgu

Por Redação

Buscando aprimorar os serviços de assistência em saúde aos servidores municipais, a Prefeitura de Gurupi, por meio do Instituto de Assistência dos Servidores de Gurupi (Ipasgu), firmou uma parceria com o Hospital Pediátrico de Palmas (HPP), que foi credenciado para atender pelo plano. O credenciamento foi assinado na manhã desta sexta-feira, 07, quando o presidente do Instituto, Fábio Araújo, recebeu na sede do Instituto o CEO do Hospital, Domingos Quirino, a gerente da unidade, Pollyanna Almeida, a diretora Patricia Rogalski e a pediatra MarianMascarenhas.

Fábio Araújo destacou que, com muito trabalho, a cada dia o Ipasgu amplia o número de credenciados para melhor atender aos beneficiários. “Celebramos mais essa conquista! Conseguimos credenciar um hospital especialista em atendimento pediátrico. Temos nos esforçado diariamente para melhorar ainda mais a rede de atendimento aos usuários do Ipasgu”, afirmou, completando que, a partir da próxima semana, os beneficiários já poderão utilizar os serviços do hospital.

O CEO do Hospital Pediátrico de Palmas, Domingos Quirino, afirmou que a unidade está de portas abertas para atender os gurupienses e que o hospital é referência no Estado. “Somos o único do estado com entrada e tratamento exclusivo pediátrico. É um ganho para nós, para os beneficiários do Ipasgu que aguardam um tratamento especializado em pediatria. Agora eles têm uma referência, e estamos em Palmas esperando os gurupienses”, disse.

Domingos Quirino esclareceu que a unidade está preparada para consultas, internações, assistência hospitalar, psicologia infantil, além de contar com parceiros em diversas especialidades.

Para a prefeita Josi Nunes, esse novo credenciamento representa um momento significativo na expansão do quadro de prestadores de serviço do plano e traz uma série de vantagens para os beneficiários do Ipasgu. Ela destaca que, além de contar com uma ampla rede de prestadores em Gurupi, o Ipasgu também possui atendimento em Palmas, no Hospital Sinai e no IOP, além de clínicas de imagem e laboratórios. Também há credenciamentos em Paraíso do Tocantins, no Hospital Modelo, e em Porto Nacional, no COPSAÚDE.

“Agora, com essa nova parceria, as crianças de Gurupi têm acesso a um serviço especializado em pediatria de alta qualidade. Isso representa mais tranquilidade para as famílias e reafirma nosso compromisso com a saúde dos nossos servidores”, ressaltou a prefeita Josi Nunes.

HPP

O Hospital Pediátrico de Palmas se destaca por contar com uma recepção exclusiva para atendimento infantil, com 2 brinquedotecas e ambiente lúdico proporcionando um ambiente acolhedor e preparado para as crianças. Além disso, o hospital traz uma ampla gama de especialidades pediátricas garantindo que os pequenos pacientes tenham acesso a profissionais como pediatra, psicólogo infantil, nutricionista, ortopedista, e fisioterapeuta, tudo em um só lugar.

O Hospital também disponibiliza todas as vacinas infantis, incluindo imunizações que muitas vezes não estão acessíveis na rede pública, ampliando as opções de proteção para as crianças.