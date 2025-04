Prefeitura de Gurupi lança Gincana “Eletrônico Não é Lixo” em parceria com Colégio Militar e ONG Programando o Futuro

Por Redação

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, lançou na manhã desta segunda-feira, 07, a gincana “Eletrônico Não é Lixo”. A ação é realizada em parceria com o Colégio da Polícia Militar do Tocantins Presidente Costa e Silva e com a ONG Programando o Futuro, e tem como objetivo principal promover a coleta de resíduos eletrônicos, incentivando o descarte correto e a preservação ambiental.

Durante o lançamento, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Wilson de Souza, destacou a importância da iniciativa para o futuro da cidade. “Essa ação vai muito além de uma simples gincana. É uma mobilização que busca conscientizar a comunidade sobre a responsabilidade ambiental que todos temos. O lixo eletrônico, quando descartado de forma inadequada, causa sérios danos ao meio ambiente. Por isso, é fundamental promover iniciativas como essa”, afirmou.

Já o secretário executivo da pasta, Diego Rocha, ressaltou o papel essencial da parceria com o Colégio Militar e com a ONG Programando o Futuro. “Estamos levando educação ambiental na prática para os alunos, promovendo atividades que estimulam a consciência ecológica desde cedo. É uma gincana que envolve, motiva e transforma. E tudo isso só está sendo possível graças à união entre escola, poder público e sociedade civil organizada”, destacou.

Como participar da gincana?

O Colégio da Polícia Militar Presidente Costa e Silva será o ponto oficial de coleta para toda a comunidade que desejar contribuir com o projeto. Qualquer tipo de equipamento eletrônico pode ser descartado no local, como computadores, monitores, teclados, roteadores, impressoras, aparelhos de som e baterias.

Meta da Gincana

A meta é ousada: arrecadar 5 toneladas de resíduos eletrônicos até o final da campanha.

Premiação

Ao atingir o mínimo de 5 toneladas, a escola receberá 2 computadores mais um passeio, que poderá ser uma sessão de cinema ou um rodízio de pizza para 50 pessoas. Caso não atinja a marca de 5 toneladas, a escola ganhará 1 computador a cada 500kg de resíduos coletados.

Cronograma da Gincana “Eletrônico Não é Lixo”

Evento de lançamento e divulgação: 07 de abril, às 07h15, no Colégio Militar Presidente Costa e Silva

07 de abril, às 07h15, no Colégio Militar Presidente Costa e Silva Período de coleta de materiais na escola: 07 a 25 de abril

07 a 25 de abril Período de arrecadação no ponto de coleta provisório: até 30 de abril

até 30 de abril Premiação da gincana: 17 de maio, em alusão ao Dia Mundial da Reciclagem

O Secretário Wilson ressaltou ainda que a população está convidada a fazer parte dessa ação sustentável. Basta levar os resíduos eletrônicos até o ponto de coleta no Colégio Militar Presidente Costa e Silva. “Todos devem fazer sua parte! Tragam seu lixo eletrônico e ajudem a transformar o futuro. A gincana ‘Eletrônico não é lixo’ é oportunidade de preservar o meio ambiente e construir uma cidade mais consciente e sustentável”, finalizou.

Texto: Fernando Vieira – Secom Gurupi