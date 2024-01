Prefeitura de Gurupi oferece ensaios aos candidatos à Rainha e Rei Momo do Carnaval de Gurupi

Por Redação

A escolha da Rainha e Rei Momo é o pontapé inicial para o melhor Carnaval do Norte do Brasil. E para que a festa seja ainda melhor, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, está proporcionando aos candidatos um ensaio com o produtor coreográfico, Alexandre Aragão, para que eles possam fazer bonito aos jurados e encantar o público.

A secretária de Cultura, Liliane Pagliarini, revelou que a procura por participantes este ano foi maior, com cinco mulheres e quatro homens competindo pelo título que os consagrará como representantes do Carnaval de Gurupi. Uma mudança significativa foi a abertura para a participação da comunidade, ampliando as oportunidades para aqueles que não estão em blocos e desejam integrar à festa.

“Estamos começando a preparação para que os candidatos possam fazer bonito na competição que acontecerá na sexta-feira, 19, durante o Gurufolia, no campus I da UnirG”, destacou a Secretária.

Adrya Cavalcante, concorrente ao título de Rainha, compartilhou sua experiência única, descrevendo-a como um misto de emoções durante a preparação.

“Estou ansiosa e me dedicando para oferecer um espetáculo digno, representando com excelência o espírito do carnaval”, comentou.

José Renato, estreante na competição e candidato a Rei Momo, expressou suas grandes expectativas e o desejo de representar o Carnaval de Gurupi em 2024. “A responsabilidade de ser Rei Momo é imensa, e estou determinado a conquistar a faixa para representar com orgulho o nosso carnaval”, ressaltou Renato.

O ensaio continua nesta quinta-feira, 18, a partir das 18h30, no Centro Cultural Mauro Cunha.