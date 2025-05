Prefeitura de Palmas inicia recapeamento da ciclovia da Teotônio Segurado no acesso ao Jardim Taquari

Nova camada reforça durabilidade e resistência da via que têm fluxo intenso

A Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seiop), deu início ao recapeamento da ciclovia da Avenida Teotônio Segurado, no trecho que vai da entrada do aeroporto da Capital até o Jardim Taquari. A intervenção visa garantir mais segurança e mobilidade para os trabalhadores que utilizam bicicletas como meio de transporte.

O trecho, de aproximadamente 3,4 KM, recebeu recapeamento asfáltico em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) em março deste ano, e agora a ciclovia está recebendo um micro revestimento. A nova camada reforça a durabilidade e a resistência da via, que têm fluxo intenso. Os serviços devem ser concluídos ainda nesta semana.

Além do recapeamento, a Seiop está executando serviços de sinalização horizontal da avenida, com a implantação de linhas de delimitação de faixas, travessias de pedestres, além da instalação de tachões e tachas refletivas ao longo do trecho. No local também será instalada sinalização vertical, com placas de regulamentação, advertência e indicação.

Outro destaque da ação é a modernização da iluminação pública, que recebeu luminárias com tecnologia LED, mais eficientes.

O secretário da Seiop, Paulo Cezar Monteiro, destacou a importância da obra. “São investimentos essenciais para a infraestrutura da cidade. Asfalto de qualidade e avenidas com ciclovia e iluminação pública eficiente asseguram qualidade de vida e promovem bem-estar aos moradores”, frisou.

