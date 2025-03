Prefeitura de Paraíso marca presença no XVIII Chá da Liga Feminina de Combate ao Câncer

Prefeito, Celso Morais, e vice, Ubiratan Carvalho, prestigiaram o evento, evidenciando o apoio e o comprometimento da gestão municipal com a causa

Por Redação

O prefeito de Paraíso, Celso Morais, e o vice-prefeito Ubiratan Carvalho, participaram na tarde deste sábado, 15, do XVIII chá beneficente da Liga Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Paraíso. O evento foi realizado no Solar Acqua Park, a partir das 17h.

O Chefe do Executivo de Paraíso, Celso Morais, enfatizou que a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Paraíso realiza um trabalho essencial à comunidade. “Estamos aqui para abraçar essa causa tão linda. Deus me deu a oportunidade de estar perfeito e poder colaborar mais uma vez com este momento. A Liga realiza um importante trabalho, levando apoio e esperança aos que enfrentam essa luta. Nossa gestão segue comprometida em fortalecer iniciativas como esta, que fazem a diferença na vida das pessoas”.

O vice-prefeito Ubiratan Carvalho reforçou o apoio da gestão à causa. “A solidariedade da comunidade é fundamental para que a Liga continue seu trabalho. A gestão municipal seguirá parceira dessa missão, buscando sempre contribuir para a saúde e o bem-estar da população”.

Texto: Fernanda Menta

Fotos: Davi Andrade Melo