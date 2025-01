Primeiro bebê tocantinense de 2025 nasceu no Hospital Regional de Gurupi

A pequena Manoela Martins Xavier nasceu às 01h10 de quarta-feira, 1º

Por Redação

Manoela Martins Xavier esse é o nome da primeira bebê nascida no Sistema Único de Saúde (SUS), em 2025. A pequena nasceu às 01h10 de quarta-feira, 1º, no Hospital Regional de Gurupi (HRG), unidade administrada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO).



Segunda filha do casal Letícia Rodrigues Xavier e Romário Martins da Silva, que residem em Gurupi, a bebê Manoela veio ao mundo cheia de saúde com 2.770kg e 47 centímetros e a mamãe cita que não foi planejado que ela nascesse no dia 1º. “Foi uma surpresa, inclusive eu achava que ela vinha lá mais para o final do mês, mas foi uma surpresa boa”.

Letícia destacou o atendimento recebido na unidade hospitalar administrada pelo Governo do Tocantins. “Foi tudo muito ágil, entrei em trabalho de parto com a bolsa estourando, cheguei e fui atendida já bem rápido, já fui encaminhada para a sala de pré-parto, foi um ótimo atendimento”.

Já o primeiro bebê da Capital, é Cecília Rocha, filha de Mayara Almeida Rocha, que nasceu às 01h42 no Hospital e Maternidade Dona Regina Siqueira Campos (HMDR), em Palmas.

Texto: Erlene Miranda – Governo do Tocantins