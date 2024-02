Promotor de Justiça realiza reunião com prefeita de Gurupi, Josi Nunes, para verificar medidas de combate à dengue no município

Por Redação

O titular da 6ª Promotoria de Justiça de Gurupi, promotor de Justiça Marcelo Lima Nunes, promoveu nesta quarta-feira, 28, reunião com a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, a fim de discutir o inquérito civil público instaurado pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) para investigar eventuais falhas na atuação das secretarias municipais responsáveis pelo combate à dengue na cidade.

Na reunião, o promotor de Justiça ouviu os apontamentos da gestão municipal sobre as deficiências na prevenção da doença, bem como as medidas adotadas para evitar o aumento dos casos na região.

Como deliberação do encontro, o MPTO requisitou, no prazo de 30 dias, um relatório das visitas domiciliares realizadas pelos agentes comunitários de saúde, com referência aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, além da comprovação de que os imóveis foram fiscalizados.

O Ministério Público solicitou ainda um levantamento do quantitativo dos casos de dengue, zika e chikungunya registrados no primeiro bimestre de 2024, comparado ao mesmo período do ano de 2023. Também foram requeridas a especificação e comprovação das medidas que garantam a limpeza dos imóveis, bem como a fiscalização direta de cada secretaria nas ações executadas pelos servidores.

Participantes

A reunião contou com a participação da secretária municipal de saúde, Luana Nunes, do procurador-geral do município, Alexandre Goodman Reginatto; do coordenador de vigilância epidemiológica, Alex Cavalcante Coutinho; da coordenadora dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE), Natália Moreira Rodrigues; da diretora de vigilância em saúde, Maria auxiliadora; da secretária municipal de infraestrutura, Juliana Passarinho, e do chefe de gabinete da Prefeitura, José Carlos Arruda de Bessa.