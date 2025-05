Quatro pessoas ficam feridas em acidente entre carreta, dois ônibus e um carro na BR-153

da redação

Um acidente envolvendo um carro, dois ônibus e uma carreta foi registrado nesta segunda-feira (5), na rodovia BR-153, em Fátima. Após a batida, quatro pessoas ficaram feridas, sendo que uma ficou em estado grave. As vítimas foram socorridas e levadas para o hospital da cidade.

O caso aconteceu pela manhã no quilômetro 540 da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta teria colidido na traseira do carro, depois na traseira de um ônibus e em seguida na lateral de outro ônibus. O causa do acidente ainda será investigada.

As vítimas foram socorridas pelo serviço médico da cidade de Fátima e encaminhadas para Unidade Hospitalar.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública do Tocantins, foi registrado no boletim de ocorrência que após o acidente o motorista da carreta teria agredido a companheira com socos e uma mordida.

Segundo a polícia, ele apresentava sinais de estar sob efeito de drogas e foi encontrado com uma pequena porção de substância aparentando ser cocaína. Ele foi levado pelos policiais federais à 11ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Porto Nacional, e depois levado à Unidade Penal da cidade.

O caso será investigado pela 73ª Delegacia de Polícia Civil de Fátima.