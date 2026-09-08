Renato Jayme é transferido para hospital particular em Brasília

O ex-secretário de Estado da Saúde do Tocantins Renato Jayme da Silva recebeu transferência nesta segunda-feira (7) para uma unidade de saúde particular em Brasília (DF). A mudança ocorreu a pedido da família, segundo a SES.

De acordo com a pasta, até a transferência, Renato permanecia internado na UTI do HRG, onde recebeu assistência médica e acompanhamento contínuo de uma equipe multiprofissional. A secretaria não informou o nome da unidade particular para onde Renato seguiu nem detalhou se ele continua internado em uma UTI.