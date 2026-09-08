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terça-feira, 8 setembro

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Cidades

Renato Jayme é transferido para hospital particular em Brasília

Atitude TocantinsPor 1 Leitura mínima

da redação

Renato Jayme da Silva, de 58 anos, estava internado na UTI do Hospital de Referência de Gurupi após acidente na TO-070 que matou a esposa dele na última sexta-feira (4). Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), quadro clínico permanece estável.

O ex-secretário de Estado da Saúde do Tocantins Renato Jayme da Silva recebeu transferência nesta segunda-feira (7) para uma unidade de saúde particular em Brasília (DF). A mudança ocorreu a pedido da família, segundo a SES.

De acordo com a pasta, até a transferência, Renato permanecia internado na UTI do HRG, onde recebeu assistência médica e acompanhamento contínuo de uma equipe multiprofissional. A secretaria não informou o nome da unidade particular para onde Renato seguiu nem detalhou se ele continua internado em uma UTI.
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