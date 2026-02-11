Rifa solidária mobiliza Gurupi em apoio ao tratamento da psicóloga Kárita Melo

Diagnosticada com Ataxia Cerebelar SCA3, profissional busca apoio da comunidade para custear tratamento especializado

Por Wesley Silas A cidade de Gurupi se une em uma mobilização solidária para ajudar a psicóloga Kárita Melo, diagnosticada com Ataxia Cerebelar SCA3, conhecida como Doença de Machado-Joseph. A condição genética, rara e degenerativa, já atingiu outras gerações da família e agora impõe à profissional novos desafios físicos e financeiros.

Kárita, muito conhecida no município pelo trabalho dedicado à saúde mental e pelo vínculo com uma família tradicional de Gurupi, enfrenta os primeiros sintomas da doença, que afeta progressivamente a coordenação motora, o equilíbrio e a marcha. Sem cura, o tratamento tem caráter paliativo, mas é fundamental para retardar a evolução da enfermidade e preservar a qualidade de vida.

Tratamento especializado e custos elevados

O tratamento específico indicado para Kárita é realizado em São Paulo e tem foco em intervenções neurológicas que podem desacelerar os efeitos da doença. O custo, porém, é significativo: cerca de R$ 20 mil a cada semestre, valor inviável para ser assumido apenas pela família, que já enfrentou a mesma enfermidade em gerações anteriores.

Rifa solidária reúne amigos, familiares e comunidade

Para viabilizar o início imediato do tratamento, Kárita e suas irmãs organizaram uma rifa solidária, que já começa a mobilizar moradores, amigos, profissionais e empresários locais. A iniciativa busca arrecadar recursos e fortalecer uma corrente de apoio em torno da psicóloga, reconhecida pelo cuidado com o próximo ao longo de sua trajetória profissional.

A ação reforça o sentimento comunitário que marca Gurupi: cada contribuição, seja financeira ou por meio da divulgação da campanha, ajuda a aproximar Kárita do tratamento necessário.

Como participar

As doações e a compra da rifa podem ser feitas de forma simples e segura pela plataforma digital da campanha.

Link oficial para contribuir: https://r321.app/s/umGjqtLm

“Quem tem ataxia, tem pressa”

A campanha adota como lema uma frase que resume a urgência da situação: “Quem tem ataxia, tem pressa.” Por se tratar de uma doença progressiva, cada dia sem intervenção representa novas limitações físicas.

Kárita agradece antecipadamente o apoio de todos que se sensibilizarem com sua história e reforça que cada gesto — pequeno ou grande — faz diferença. Para ela e sua família, a mobilização de Gurupi representa esperança e a possibilidade de um novo capítulo diante de uma condição que já marcou gerações.