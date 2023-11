“Saúde do homem – Tempo de despertar” será abordado em mesa redonda nesta segunda-feira em Gurupi

Por Redação

Infelizmente, os homens no Brasil têm uma expectativa de vida menor em comparação com as mulheres. A falta de conhecimento sobre a saúde masculina e a falta de informação têm um impacto negativo nos índices de morbimortalidade masculina. Para levar informações sobre este importante assunto, o psicólogo Fernando Rosa e o médico urologista, Dr. Arthur estão confirmados a participarem da Mesa Redonda que iniciará às 19:00 e seguirá até às 22:00 no Auditório do Sebrae – localizado na Avenida Maranhão entre ruas 4 e 5. A Mesa Redonda contará com a presença da advogada, Drª Mônica Paula; dos psicólogos Lucas, Neliane, Alessandra; Ana Caroline e Ana Paula e do fisioterapeuta, Agrinázio.



“Doenças cardíacas, cerebrovasculares, homicídios, acidentes de trânsito e outras doenças são algumas das principais causas de morte entre os homens brasileiros”. Alerta os organizadores da Mesa Redonda.

Faça sua inscrição neste link

Chegou o mês de novembro e com ele a cor azul vem nos lembrar de abordarmos com maior ênfase pontos importantes sobre a saúde do homem.

Os organizadores da palestra destacam que a atenção à saúde dos homens foi negligenciada por muito tempo em diferentes setores da saúde e pelo governo. No entanto, houve um aumento na discussão sobre o envolvimento dos homens no processo de saúde e doença com a aprovação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) em 2009.