Governo do Tocantins convoca doadores para abastecerem os estoques da Hemorrede

A medida busca atender as demandas dos hospitais públicos e privados de todo o Estado

Por Redação

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Felinto, esteve na segunda-feira, 22, no Hemocentro Coordenador de Palmas (HCP) para verificar de perto os estoques de sangue da unidade, os quais estão em situação crítica. Na ocasião, convocou a população a comparecer a umas das unidades da Hemorrede Tocantins, localizadas em Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional e Augustinópolis e colaborar para salvar vidas.

“Viemos aqui no hemocentro e verificamos a necessidade de doação, por isso, convocamos à população que está voltando das férias ou que ainda não saiu, a comparecer em um dos nossos pontos de coleta e colaborar com este de amor ao próximo. Cada bolsa pode salvar até quatro vidas e a Hemorrede abastece os hospitais públicos e privados do Tocantins”, disse o titular da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO).

Segundo a superintendente da Hemorrede Tocantins, Pollyana Gomes, “os Hemocentros do Estado do Tocantins registram uma baixa assustadora no estoque de mais de 50%. Além disso, no nosso Estado menos de 2% da população doa sangue regularmente. Estamos passando por um momento muito delicado e de urgência. É muito preocupante e precisamos muito do apoio da população para que compareça em uma de nossas unidades para doação”.

Para doar

Para ser doador de sangue é necessário estar em boas condições de saúde; pesar no mínimo 50 Kg e não estar em jejum. Também é preciso evitar alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação; ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas e estar bem alimentado. O doador pode ter entre 16 e 69 anos, (jovens com 16 e 17 anos podem doar com autorização dos pais e/ou responsáveis legais e um documento de identidade original desse responsável).

Funcionamento de rotina

Os interessados podem comparecer a uma das unidades da Hemorrede Tocantins das 7 às 18h, de segunda a sexta. Em caso de dúvida e para mais informações, pode ligar no 0800 642 8822 ou no 3218-3232. Os horários e datas normais de funcionamento das Unidades de Coleta de Sangue e Hemocentros do Tocantins são:

– Hemocentro Coordenador de Palmas: (Segunda a sexta, 7h às 18h30; sábado, 7h às 12h30)

– Hemocentro Regional de Araguaína – Araguaína: (Segunda a sexta, 7h às 18h30; sábado, 7h às 12h30)

– Núcleo de Hemoterapia de Gurupi: (Segunda a sexta, 7h às 18h30; sábado, 7h às 12h30)

– Unidade de Coleta de Palmas – Anexo Hospital Geral de Palmas: (Segunda a sexta, 7h às 18h30)

– Unidade de Coleta e Transfusão de Porto Nacional: (Segunda a sexta, 7h às 18h30; sábado, 7h às 12h30)

– Unidade de Coleta e Transfusão de Augustinópolis: (Segunda a sexta, 7h às 18h30; sábado, 7h às 12h30).