UPA de Gurupi implementa melhorias após visita do Tribunal de Contas

Por Wesley Silas

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Gurupi, Tocantins, recebeu a inspeção do Tribunal de Contas do Estado (TCE/TO) nos últimos dias 9 e 10, consideradas parte das práticas usuais de fiscalização e aprimoramento dos serviços de saúde. A administração da UPA afirmou que muitas das recomendações já estão incorporadas às rotinas da unidade, e as restantes serão implementadas conforme o cronograma acordado, visando melhorar ainda mais a qualidade do atendimento.

Entre as iniciativas em curso, destacam-se:

1. Registro Eletrônico de Frequência: A instalação desse sistema já está em andamento, facilitando o controle de presença dos profissionais.

2. Canais de Comunicação: A UPA está expandindo os espaços disponíveis para que os usuários possam fazer sugestões e reclamações de forma eficaz.

3. Organização das Escalas Médicas: A unidade está reforçando a organização das escalas, o que inclui um número de profissionais acima do recomendado pelas diretrizes do Ministério da Saúde, para garantir um atendimento adequado à demanda.

4. Capacitação da Equipe de Farmácia: A equipe passará por treinamentos para melhorar o controle e a logística dos medicamentos, o que ajudará a evitar desabastecimentos e a otimizar o processo de dispensação.

5. Manutenção Preventiva de Equipamentos: A manutenção regular será intensificada para assegurar a segurança dos atendimentos e evitar interrupções nos serviços.

Em nota, a administração da UPA de Gurupi reitera seu compromisso com a transparência, a eficiência na gestão e a melhoria contínua dos serviços prestados à comunidade. A unidade segue comprometida em proporcionar atendimento de qualidade, mantendo sempre um diálogo aberto com os órgãos de controle e a população local.