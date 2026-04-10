URGENTE! Região Metropolitana de Gurupi mobiliza gestores

Com sede em Gurupi, Região Metropolitana de Gurupi (RMG), integra municípios das regiões sul e sudeste, incluindo, entre outros, Aliança do Tocantins, Formoso do Araguaia, Peixe, Dianópolis, Taguatinga, Arraias e Natividade.

Por Redação

Tendo como referência o DECRETO Nº 7.141, DE 7 DE ABRIL DE 2026, bem como o Oficio 211/2026/SEDERPAL, a coordenadora da Região Metropolitana de Gurupi está evidenciando todos os esforços para que dentro de tempo hábil o Conselho possa ser formalizado pois desse depende o sucesso das ações a serem desenvolvidas pelo estado, no âmbito dos municípios, a considerar os recursos dos Fundos Metropolitanos

“É de extrema importância o envolvimento de todos os gestores para que as melhorias necessárias cheguem até onde realmente precisa chegar. Nesse momento cada gestor deverá indicar o suplente a fazer parte do Conselho uma vez que o Titular será o chefe do Executivo Municipal. ” (Zenaide Costa)

A relação dos conselheiros será validada e publicada no Diário Oficial do Estado, por meio de ato do Poder Executivo e o município que não informar os membros do Conselho poderá ser penalizado.