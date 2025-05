Variação no preço das carnes em Palmas chega até 80%

Foram pesquisados 33 tipos de carnes, entre cortes bovinos, suínos, frango, peixes e linguiças.

Por: Redação

O Procon Tocantins divulga pesquisa de preços de carnes realizada em açougues de supermercados, atacados e casas de carnes em Palmas. O levantamento, feito em 10 estabelecimentos comerciais da capital, identificou variações que chegam a 80,05% entre os cortes analisados. A pesquisa foi feita nesta segunda-feira,05.

Foram pesquisados 33 tipos de carnes, entre cortes bovinos, suínos, frango, peixes e linguiças. O item com maior oscilação foi o quilo da costela dianteira, que apresentou preços entre R$ 14,99 e R$ 26,99, uma diferença de 80,05%. Já a linguiça calabresa variou 77,31%, sendo encontrada de R$ 21,99 a R$ 38,99. O peito de frango com variação de 73,50% e preços entre R$ 14,98 e R$ 25,99.

Entre as carnes suínas, o lombo foi encontrado com preços entre R$ 24,99 e R$ 33,99 uma variação de 36,01%. Já entre os pescados, o quilo da tilápia teve a maior variação com 35,18%, sendo comercializada entre R$ 19,99 e R$ 43,99.

A pesquisa completa pode ser acessada aqui.

O superintendente do Procon Tocantins, Euclides Correia, reforça a importância de os consumidores estarem atentos às variações e utilizarem a pesquisa como ferramenta de economia.

“Nosso objetivo é fornecer ao consumidor informações atualizadas e confiáveis para que ele possa fazer escolhas mais conscientes na hora da compra. Realizar essa comparação de preços pode representar uma grande economia no orçamento familiar”, destacou.

O Procon Tocantins realiza esse levantamento mensalmente e ressalta que, além do preço, é essencial verificar se o produto segue os padrões de higiene e segurança alimentar.

“Ao comprar carnes em açougues, é importante que o consumidor preste atenção a vários fatores para garantir a qualidade e segurança do alimento. Escolha um açougue confiável, observe a aparência da carne, verifique a procedência, avalie o armazenamento e solicite cortes na hora, se possível,” destaca o diretor de fiscalização, Magno Silva.

Denuncie

Os consumidores que identificarem irregularidades, como carne estragada, falta de informações no rótulo ou problemas na conservação dos produtos, podem formalizar uma denúncia ao Procon Tocantins por meio do WhatsApp Denúncia, no número (63) 9 9216-6840.

Texto: Waldenia Silva/Governo do Tocantins