Vereadores de Gurupi repudiam Secretário Pedro Dias por proibir entrega de Bíblias no Mercado Municipal no dia do livro sagrado cristão

Por Wesley Silas

A Nota de Repúdio foi uma resposta dos 15 vereadores de Gurupi ao Secretário Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do município de Gurupi, Pedro Dias, sem o aval da prefeita Josi Nunes, de impedir um grupo de evangélicos da Igreja Batista de distribuir Bíblias no Mercado Municipal de Gurupi no último domingo, 16, quando se comemora do Dia da Bíblia, fato inédito na história de Gurupi.

“Repudiamos também o fato de uma nota sugerir a indicação de um local na Feira para que ações como a entrega da Bíblias possa ocorrer, impedindo que ela ocorra nos ambientes públicos da Feira, oportunidade que o Secretário poderia ter ficado calado”, disse Ivanilson, líder dos evangélicos na Câmara Municipal de Gurupi.