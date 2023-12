No Dia da Bíblia: Secretário Pedro Dias (PV) é repudiado na Câmara do Deputados e dos Vereadores por tentar impedir distribuição de Bíblias no Mercado Municipal de Gurupi

Por Wesley Silas

O vereador Ivanilson Marinho e o deputado federal Felipe Martins usaram a tribuna para repudiar a tentativa isolada do Secretário Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do município de Gurupi, Pedro Dias, sem o aval da prefeita Josi Nunes, de impedir um grupo de evangélicos da Igreja Batista de distribuir Bíblias no Mercado Municipal de Gurupi no último domingo, 16. O parlamentar é um dos líderes Frente Parlamentar Evangélica, uma das maiores do Congresso, conta com 129 deputados e 19 senadores. Em nota, o Secretário Pedro Dias alegou que “não procede a informação de que houve proibição para a referida ação”, mas que “estuda um local para acomodar essas ações pontuais” (sic).

Os evangélicos ou crentes já foram minoria e perseguidos por causa da sua fé, costumes e até mesmo pelos cabelos e vestuários longos das mulheres, sendo que os pioneiros chegaram a ser achincalhados em rodadas por onde passavam com frases de ofensas à sua fé. No entanto, nas últimas três décadas cresceram e sua presença se tornou forte nas universidades, nas ações sociais, no segmento econômico, político e até mesmo na mais alta corte do País, o STF. Os reflexos são mostrados nos últimos Censos Demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e em pesquisa como a da Datafolha que indicou em 2020 “que 31% da população brasileira se declarava evangélica — um crescimento que tornou este segmento central na política nacional”, conforme noticiou a BBC Brasil.

Em um país republicano, a Constituição Federal em consonância com tratados internacionais estipula como inviolável liberdade de consciência e de crença e, na a atual sociedade contemporânea, proibir a distribuição de Bíblias em uma Feira aberta ao público é algo inaceitável tanto para os evangélicos como para os católicos.

“Na Sessão de ontem eu manifestei uma Moção de Repúdio contra a decisão do Secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do município de Gurupi, Pedro Dias, porque no último do domingo, dia 16, foi comemorado para nós Cristãos evangélicos e católicos o Dia da Bíblia. Infelizmente em uma decisão isolada do Secretário, sem a participação da prefeita Municipal, Josi Nunes, ele proibiu uma das igrejas Batista a distribuir exemplares da Bíblia na Feira Coberta que é um espaço público”, disse o vereador Ivanilson Marinho ao Portal Atitude.

Nota de Repúdio

Ele entende que o ato isolado do secretário desrespeitou Liberdade de Expressão Religiosa, a liberdade de Expressão e manifestação de fé.

“Outros vereadores manifestaram repúdio ao ato e nós expressaremos isso por meio de uma Nota de Repúdio para que a gestão possa orientar seus secretários para que a liberdade de expressão religiosa jamais seja violada no âmbito deste município”, disse.

Repercussão em Brasília

O caso ecoou na Câmara dos Deputados em Brasília com pronunciamento do deputado federal Felipe Martins.

O que diz Pedro Dias

Em nota o Secretaria de Desenvolvimento Econômico, disse que recebeu solicitação do segmento evangélico para realizar ação de distribuição de Bíblias na Feira Coberta da Rua 7, a ser realizado no domingo, 10,, e que estuda um local para acomodar essas ações pontuais junto a Feira da Rua 7 e os dois eventos possam acontecer a contento de todos.

“De acordo com a Secretaria, não houve tempo hábil para a preparação do local e também para uma resposta oficial. Portanto, não procede a informação de que houve proibição para a referida ação, tanto que a mesma ocorreu”, pontuou a nota.

Nota – distribuição de Bíblias na Feira da Rua 7

15/12/2023

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, informa que recebeu na quinta-feira, 7, solicitação do segmento evangélico para realizar ação de distribuição de Bíblias na Feira Coberta da Rua 7, a ser realizado no domingo, 10.

De acordo com a Secretaria, não houve tempo hábil para a preparação do local e também para uma resposta oficial. Portanto, não procede a informação de que houve proibição para a referida ação, tanto que a mesma ocorreu.

Além do pedido do segmento evangélico, há também diversas solicitações de outros setores da sociedade, para também realizarem ações e eventos na Feira aos domingos, quando os feirantes realizam a comercialização de seus produtos.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico estuda um local para acomodar essas ações pontuais junto a Feira da Rua 7 e os dois eventos possam acontecer a contento de todos.

Secretaria de Comunicação

Prefeitura de Gurupi