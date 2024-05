Vestibular de jornalismo da UnirG está com as inscrições abertas

Por Redação

A UnirG já anunciou a abertura das inscrições para o vestibular 2024-2 do curso de Jornalismo. O processo de seleção é totalmente virtual, ou seja, a avaliação pode ser realizada em casa. O valor da taxa é de apenas R$ 20,00 e há 60 vagas para início das aulas no mês de agosto.

Ao longo de mais de 20 anos na cidade de Gurupi, o curso de jornalismo da UnirG já formou vários profissionais que atuam em diversas cidades do Brasil. Atualmente o curso de Jornalismo conta com uma estrutura completa, com estúdio/laboratórios de rádio, televisão e redação jornalística, espaço que os alunos podem praticar os conhecimentos adquiridos em sala de aula.

O quadro de profissionais é composto por doutores e mestres. De acordo com a coordenadora do curso, a professora Me. Anette Maria Rodrigues, o aluno que ingressa no curso poderá aprender sobre diversas áreas, como Telejornalismo, Radiojornalismo, Marketing, Empreendedorismo, Jornalismo Digital, além das diversas assessorias, como política, empresarial, de imprensa, entre outras, que é uma demanda muito forte aqui na região de Gurupi. São mais de 30 disciplinas em que se combinam a teoria e a prática. A coordenadora explicou ainda que o estudante adquire um vasto repertório de conhecimentos, o que o torna um profissional altamente capacitado.

Além disso, algumas disciplinas do curso possuem carga horária em EAD, o que proporciona uma redução nos valores da mensalidade e uma menor jornada de conteúdo em sala de aula.

“Tudo isso foi pensado em nosso público-alvo: estudantes que muitas vezes passam o dia trabalhando e não conseguem estar aqui em sala todos os dias da semana”, frisou a coordenadora. O curso acontece no período noturno.

Para obter mais informações sobre o curso, basta acessar o link: https://www.unirg.edu.br/jornalismo.

Para garantir a inscrição, basta acessar o link

https://sei.unirg.edu.br/processoSeletivo/#/provaProcessoSeletivo. É necessário seguir o passo a passo e selecionar o Curso de Jornalismo.