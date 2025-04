2ª Publicação: EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE PRAZO 15 DIAS

Marlene Femandes Costa, Oficiala do Serviço de Registro de Imóveis de Gurupi-Estado do Tocantins, Situado nesta cidade, na Avenida Para, 1010, Esquina com a Rua Adelmo Aires Negre, no uso de suas atribuições legais e, conforme o que dispõe o § 8 do Decreto n・ 5.570 de 31/10/2095, e nos termos do art 213, II, ’§ 3O, da Lei n” 6・01’5/73, faz saber que FLÁVIO JOSE QUARENGHI. CNH n. 04274559739 DETRAN-RS, CPF n. 360.009.730-04, brasileiro, solteiro, professor; residente e domiciliado na Avenida Sete de Setembro, n. 1.825, apartamento 802, Centro, Sarandi – RS, CEP: 99.560-00; e. ESPÓLIO DE UMBERTO LUIZ QUARENGHI. CPF n. 287.426.130-00, REQUERERAM a retificação descritiva tabular do imóvel de sua propriedade, compreendido como sendo: FAZENDA SANTA BÅRBARA, localizada no Lote n. 05- H (desmembrado do Iote O5), do Loteamento Fazenda Santo Antônio, Gleba O8, 4a Etapa, fls. A, matricula n, 43.123, CNS: 12.928-8 – Gurupi – TO

