EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA UNIMED GURUPI – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉD

Na forma da Lei e das disposiço es Estatuta rias, pelo presente EDITAL DE CONVOCAÇA O ficam convocados todos(as) os(as) Cooperados(as) da Unimed Gurupi – Cooperativa de Trabalho Médico, para participarem da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se, presencialmente, na sede da Cooperativa, situada na Avenida Alagoas, nº 2125, Lote nº 01, Quadra A, Loteamento Dom Pedro I, CEP 77.410-070, nesta cidade de Gurupi – TO, no dia 18 (dezoito) de março de 2026 (quarta-feira), a s 17:00 horas em primeira convocaça o com a presença de dois terços dos cooperados, ou a s 18:00 horas em segunda convocaça o com a presença de metade mais um dos cooperados; ou a s 19:00 horas em terceira convocaça o com no mí nimo 10 (dez) cooperados, para deliberam sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA:

a) Prestaça o de contas dos o rga os de administraça o acompanhada de Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: relato rio de gesta o; balanço; demonstrativo das sobras apuradas ou dasperdas decorrentes da insuficie ncia das contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o Parecer do Conselho Fiscal;

b) Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os Fundos Obrigatórios;

c) Eleição do Conselho de Administração, do Conselho Técnico-Ético e do Conselho Fiscal;

d) Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros dos órgãos de administração, do Conselho Fiscal e demais órgãos e conselhos da Cooperativa.

Confira abaixo e aqui neste link a íntegra do Edital: