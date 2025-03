EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Na forma da Lei e das disposições Estatutárias, pelo presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO ficam convocados todos (as) Cooperados (as) da Unimed Gurupi – Cooperativa de Trabalho Médico, para

participarem da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se presencialmente, na sede da Cooperativa, situada a Avenida Alagoas, nº 2125, Lote nº 01, Quadra A, Loteamento Dom Pedro I, CEP 77.410-070, nesta cidade de Gurupi – TO, no dia 27 (vinte e sete) de março de 2025 (quinta-feira) às 17:00 horas em primeira convocação com a presença de dois terços dos cooperados, ou às 18:00 horas em segunda convocação com a presença de metade mais um dos cooperados; ou às 19:00 horasem terceira convocação com no mínimo 10 (dez) cooperados (art. 29 do Estatuto Social), para deliberarem a seguinte ordem do dia:

Segue abaixo a íntegra do Edital: