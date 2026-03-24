EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE

Ionize Rodrigues da Silva, Oficial do Serviço de Registro de Imóveis de Dueré, Estado do Tocantins, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 8.935/94, que regulamentou o art. 236 da Constituição Federal, etc.

S A I B A M quantos este Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis (24/03/2026), mediante requerimento expresso protocolado sob nº 17.023 (Livro 1-E – Fichas, em 03/12/2026), perante esta Serventia Registral de Imóveis de Dueré-TO, pelo credor fiduciário SICREDI UNIÃO MS/TO, instituição financeira de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.654.881/0001-22, com sede estabelecida na cidade de Campo Grande-MS; embasado no art. 26, § 4º, da Lei n.º 9.514/97 c/c art. 1.178, do Provimento n.º 03 CGJUS/2JACGJUS/TO, para proceder a intimação por edital dos devedores fiduciantes WASHINGTON FEITOZA BISPO, portador da Cédula de identidade Profissional – CRM n.º 2483, emitida em 01/04/2010, onde consta a CI.RG nº 32515613181596 SSP/GO, e o CPF/MF nº 825.740.141-20, e sua esposa MARIA JULIANA NAVES DIAS DO CARMO FEITOZA, portadora da CI.RG n.º 1.792.728 2ª Via PC-GO, emitida em 29/02/2016, onde consta o CPF/MF nº 659.634.071-68, brasileiros, médico e promotora de justiça, residentes e domiciliados na Rua 78, Qd.183, Setor Nova Fronteira, na cidade de Gurupi-TO, CEP: 77.415-650…

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