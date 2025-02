EDITAL DE INTIMAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL- PARA CIÊNCIA E CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS

(PRAZO DE 15 DIAS)

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, EXTRAJUDICIAL– PROTOCOLO N. 1125136

MARLENE FERNANDES COSTA, Oficiala do Serviço de Registro de Imóveis da Cidade de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei. FAZ SABER a todos aqueles que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, aos AUSENTES, DESCONHECIDOS, EVENTUAIS INTERESSADOS, SEUS CÔNJUGES E/OU SUCESSORES, que na forma do art. 216-A, da Lei n. 6.015/1973 e Provimento n. 65/2017 do Conselho Nacional de Justiça; foi apresentado o pedido de RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, formulado por EDNA MARIA HENRIQUE, filha de José Camilo Filho e Alice Hilária Camilo, nascida em 18/12/1952, CI. RG. n. 1.156.697-SSP-TO, CPF n. 499.219.401-04, brasileira, viúva, do lar, residente e domiciliada na Avenida Santa Catarina, n. 2.704, Centro, Gurupi/TO

