EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL

S A I B A M quantos este Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi prenotado e

autuado nesta Única Serventia Registral de Imóveis de Dueré-TO, protocolo inicial de nº 16.657 (Livro 1-E – Fichas, em 12/05/2025), mediante requerimento da interessada AGROPECUÁRIA QUARAIN LTDA – CNPJ nº 01.753.631/0001-44, NIRE nº 17200073600 – JUCETINS, com sede estabelecida na Faz. Remansão, Km 45 (sentindo Assentamento Loroty), zona rural, deste município de Dueré-TO; requerendo o reconhecimento do direito de propriedade pela USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL ORDINÁRIA, nos termos do art. 1.242, do Código Civil, dos imóveis usucapiendos que estão registradas em condomínio entre a requerente e a empresa CIACEL – COMÉRCIO, INDÚSTRIA E ARMAZENAMENTO DE CEREAIS LTDA., CNPJ no 03.128.907/0001-29, conforme as matrículas n.ºs 972, 973, 974, 991 e 992, deste Cartório de Registro Geral de Imóveis da cidade de Dueré-TO, Comarca de Gurupi-TO. Assim sendo, ficam notificados via Edital os confrontantes ANTÔNIO ALVES BORGES…

Segue abaixo e em ANEXO (LEIA AQUI) A ÍNTEGRA DO EDITAL: