EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE PRAZO 15 DIAS

Marlene Fernandes Costa, Oficiala do Serviço de Registro de Imóveis de Gurupi-Estado do Tocantins, situado nesta cidade, na Avenida Pará, 1010, esquina com a Rua Adelmo Aires Negre, no uso de suas atribuições legais e, conforme o que dispõe o § 8º do Decreto n. 5.570 de 31/10/2005, e nos termos do art. 213, II, S , da Lei n. 6.015//3, taz saber que ROBERTA BERNARDON, portadora da C/RG n.291.879, SSP-TO, e do CPF n. 695.726.071-20, brasileira, bancaria, casada com EDSON BRUNO MORELATO, cédula de identidade RG n° 318385 SSP/TO, CPF n° 905.216.501-78, brasileiro, empresário, residentes e domiciliados na Quadra ARSE 21, Conjunto HM-01, Alameda Bem-te-Vi, Lote 03, Plano Diretor Sul, Palmas – TO, CEP: 77020-502; REQUEREU a retificação descritiva tabular do imóvel de sua propriedade, compreendido como sendo: Fazenda Terra Próspera – Lote n. 14, do Loteamento Crixás, Gleba 05, matrícula n. 4.810, CNS: 12.929-6, localizado no Município de Gurupi – TO;…

CONFIRA NESTE LINK OU ABAIXO A INTEGRA DO EDITAL: