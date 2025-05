EDITAL DO CONVOCAÇÃO DO NUCLEO DA LIGA FEMININA DE PREVEXÇÃO E COMBATE AO CÂNCER DE GURUPI – TO

ROSILETDE APARECIDA FUENTES GOTABETRA, presidente do Núcleo da Liga Feminina de Prevenção e combate ao Câncer de Gurupi-To, CONVOCA todas as ASSOCIADAS, Fundadoras e Efetivas, para a Assembleia Geral Extraordinária, observadas as regras do Art. I I do vigente Estatuto, a realizarse no dia 18 de junho de 2025, às 17h30minn em primeira convocaçÃO e às 18h00min, em segunda convocação. Referida Assembleia realizar-se-â na rua Pedro Ludovico Teixeira no 861, sala de reuniões da Colmeia Amor e Justiça nº 2 (Loja Maçônica), Centro, Gurupi-TO, para atender a seguinte ordem do Dia:

