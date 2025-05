POSTO CENTRAL: EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS

Finalidade: CITAÇÃO da requerida VIP CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI – EPP (25144103000156), na pessoa do seu representante legal ELI DUTRA DA SILVA GOMES, inscrito sob o CPF n. 600.016.661-34, para, querendo apresentar resposta no prazo de 15(quinze) dias, conforme dispõe o art. 335, III, do NCPC. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, cuja 1º via será publicada em local de ampla circulação e 2ª afixada no Placard do Fórum local. Dado e Passado, nesta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia, 07 DE MARÇO DE 2025. Eu, José Neto Botelho Milhomem, Chefe de Secretaria, que digitei e subscrevi. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA. JUIZ DE DIREITO.

