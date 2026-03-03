SINDICATO RURAL DE GURUPI: CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL

O Presidente do Sindicato Rural de Gurupi, Sr. João Victor Noleto Stival, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 16 de Março de 2026 (segunda-feira), no Parque de Exposições Agropecuárias do Sindicato Rural de Gurupi, localizado na Rua S1, n.º 210, Parte da Chácara 116, Parque Sol Nascente, nesta cidade, às 17h00min, em primeira convocação, havendo quórum de cinquenta por cento mais um (50% + 1) dos associados, ou às 17h30min, em segunda convocação, com qualquer número de associados presentes, para deliberar sobre a seguinte pauta:

