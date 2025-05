UNIMED: EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Na forma da Lei e das disposições Estatutárias, pelo presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO ficam convocados todos (as) os (as) cooperados (as) da UNIMED GURUPI – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉ-DICO, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ,a realizar-se presencialmente, na sede da Cooperativa, situada na Avenida Alagoas, nº 2125, Lote nº 01, Quadra A, Loteamento Dom Pedro I, CEP 77.410-070, nesta cidade de Gurupi – TO, no dia 10 (dez) de junho de 2025 (terça-feira) às 17:00 horas em primeira convocação, com a presença de dois terços dos 105 cooperados, ou às 18:00 horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos cooperados; ou às 19:00 horas em terceira convocação, com no mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberam a seguinte ordem do dia:

Confira o Edital em sua integra:

https://atitudeto.com.br/wp-content/uploads/2025/05/EDITAL-AGE-10-06-25-def.pdf