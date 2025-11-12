UNIMED: EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Na forma da Lei e das disposições Estatutárias, pelo presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO ficam convocados todos(as) os(as) cooperados(as) da UNIMED GURUPI – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se presencialmente, na sede da Cooperativa, situada na Avenida Alagoas, nº 2125, Lote nº 01, Quadra A, Loteamento Dom Pedro I, CEP 77.410-070, nesta cidade de Gurupi – TO, no dia 25 (vinte e cinco) de novembro de 2025 (terça-feira) às 17:00 horas em primeira convocação, com a presença de dois terços dos cooperados, ou às 18:00 horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos cooperados; ou às 19:00 horas em terceira convocação, com no mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberam a seguinte ordem do dia:

