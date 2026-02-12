Almas conquista excelência no SAETO pelo 2º ano seguido e Escola Ary Pereira Borges recebe R$ 250 mil

Pelo segundo ano consecutivo, o município de Almas, no Sudeste do Tocantins, alcançou resultado de excelência no Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Tocantins (SAETO). A Escola Municipal Ary Pereira Borges ficou entre as três melhores da Regional de Dianópolis e garantiu premiação de R$ 250 mil , que, conforme a Prefeitura, será aplicada na própria unidade.

Por Redação

A educação pública de Almas voltou a se destacar no cenário estadual. Pelo segundo ano consecutivo, o município obteve resultado de excelência no Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Tocantins (SAETO), avaliação que mede indicadores de aprendizagem e desempenho escolar na rede.

Na edição mais recente, a Escola Municipal Ary Pereira Borges ficou entre as três melhores da Regional de Dianópolis, alcançou um dos maiores índices da avaliação e assegurou uma premiação de R$ 250 mil . De acordo com a gestão municipal, o recurso será investido na própria escola, com foco em melhorias de estrutura e no fortalecimento das ações pedagógicas.

O prefeito Neri atribuiu o resultado ao planejamento e aos investimentos na área. “Esse prêmio é resultado de trabalho, responsabilidade e compromisso com o futuro das nossas crianças. Investir em educação é investir no desenvolvimento de Almas. Parabenizo os profissionais da educação, os estudantes e a comunidade, porque esse reconhecimento é fruto de um esforço coletivo”, afirmou.

A secretária municipal de Educação, Dolores Lima Silva Borges, também destacou o papel da comunidade escolar. “O resultado reflete a dedicação dos professores, o empenho dos estudantes, o apoio das famílias e o compromisso de toda a equipe. O SAETO mostra que seguimos no caminho certo”, disse.