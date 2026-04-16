Cariri recebe selo nacional de alfabetização e se destaca entre os municípios do Tocantins

Por Redação

Na tarde desta quarta-feira, 15, durante o IX Fórum Extraordinário da Undime Tocantins, realizado em Palmas, o município de Cariri do Tocantins foi reconhecido com o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, na categoria Prata, uma conquista que evidencia os avanços concretos da rede municipal de ensino na garantia da alfabetização na idade certa.

A premiação destaca o trabalho contínuo desenvolvido nas unidades educacionais do município, resultado de políticas públicas estruturadas e do compromisso coletivo de educadores, gestores e toda a comunidade escolar. A Prefeitura de Cariri, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), participou do evento e reforçou o alinhamento da gestão às diretrizes educacionais em âmbito estadual e nacional.

O evento, realizado no auditório da Associação Tocantinense dos Municípios (ATM), reuniu dirigentes municipais de educação de diversas regiões do Estado. Representando Cariri, estiveram presentes as diretoras escolares Eleuma Luciano da Silva e Miriã Sousa Torres, a articuladora do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, Solange Assis Santana, a presidente do Conselho Municipal de Educação, Elisângela Xavier Moreira, o secretário executivo Ricardo Alves de Araújo, a secretária municipal de Educação Micheline Almeida e o prefeito Elton Moreira (Tetin).

A secretária municipal de Educação destacou que a conquista do selo é reflexo de um trabalho planejado e comprometido com resultados.

“Esse reconhecimento mostra que estamos avançando com responsabilidade e foco. A alfabetização é a base da aprendizagem, e seguimos investindo na formação dos nossos professores e no acompanhamento pedagógico para garantir que todas as crianças aprendam no tempo certo”, afirmou.

O prefeito Elton Moreira (Tetin) também celebrou a conquista e ressaltou o esforço coletivo das equipes. “Esse selo representa o trabalho sério que vem sendo realizado em Cariri. É uma conquista de todos que fazem a educação acontecer no dia a dia. Parabenizo nossos profissionais pelo empenho e dedicação em transformar vidas por meio da educação”, destacou.

O IX Fórum Extraordinário da Undime Tocantins teve como foco o compartilhamento de experiências exitosas e a discussão de estratégias voltadas à melhoria da aprendizagem e ao fortalecimento da educação pública. Com o reconhecimento, Cariri reafirma seu compromisso com uma educação de qualidade, baseada em resultados e no direito de aprender de cada estudante.