Com a presença de ministro, MEC empossa reitora da Universidade Federal do Tocantins

da redação

Ministério da Educação (MEC) empossou, nesta quarta-feira, 4 de fevereiro, a professora Maria Santana Ferreira dos Santos Milhomem no cargo de reitora da Universidade Federal do Tocantins (UFT). A solenidade foi realizada na sede da instituição, com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, além de autoridades locais, gestores, docentes, técnicos, estudantes e representantes da comunidade acadêmica.

No evento, o ministro se comprometeu a somar esforços para construir o Hospital Universitário da UFT e incluir a obra no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), do governo federal. “Não tenham dúvidas de que esse hospital será feito aqui em Palmas”, pontuou.

Durante a cerimônia, o titular do MEC também ressaltou a importância das universidades para transformar realidades pelo Brasil, tendo como exemplo a posse da primeira mulher negra a assumir a reitoria da UFT. “É muito simbólico porque sabemos as desigualdades que ainda existem nesse país. Precisamos lutar sempre contra o racismo e as desigualdades”, afirmou.

Egressa da educação pública brasileira e filha de lavradores, Maria Santana destacou que é crucial o acesso ao ensino gratuito e de qualidade. “Este é um tempo de construir juntas e juntos uma universidade ainda mais forte, democrática e comprometida com a qualidade da educação pública. O futuro que sonhamos está em nossas mãos e esse futuro passa pela consolidação de uma universidade que acolhe a diversidade e promove a dignidade humana através do conhecimento”, disse a reitora.

Sobre a construção do hospital universitário, a gestora da UFT completou que essa é uma necessidade estratégica da região. “Esse hospital é o elo que falta para consolidarmos o Tocantins como um centro de excelência médica no norte do país”, enfatizou.

Doutora em educação pela Universidade de Brasília (UnB), mestre pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) e graduada em pedagogia pelo Instituto Luterano Superior de Palmas (Iles), Maria Santana integra o corpo docente da UFT desde 2011. Professora do curso de direito e do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas, atuou como pró-reitora de Extensão entre 2016 e 2025 e coordenou o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras (Forproex) na Região Norte. Maria Santana é a primeira reitora negra da UFT.

UFT – Criada em 2000, com início de atividades em 2003, a Universidade Federal do Tocantins consolidou-se, ao longo de mais de duas décadas, como a principal instituição pública de educação superior do estado e como agente estratégico para o desenvolvimento social, científico e econômico da Amazônia Legal. Inicialmente estruturada com sete campi, passou por reorganização institucional em 2019, com o desmembramento das unidades de Araguaína e Tocantinópolis para a criação da Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT). Atualmente, mantém cinco campi em funcionamento — Gurupi, Palmas, Arraias, Miracema e Porto Nacional — além de polos de educação a distância (EAD), garantindo presença acadêmica de norte a sul do estado.

A universidade oferta 53 cursos de graduação, que atendem 10,1 mil estudantes; e 38 programas de pós-graduação, com 1,8 mil discentes, fortalecendo a formação de profissionais, pesquisadores e gestores públicos. O quadro institucional reúne quase 1,6 mil servidores, sendo mais de 900 docentes e quase 700 técnicos administrativos, que sustentam as atividades de ensino, pesquisa, extensão, inovação e gestão universitária.

Consolidação e expansão – A UFT recebeu R$ 17,3 milhões em investimentos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), destinados a obras estratégicas, como o Complexo Laboratorial e o Hospital Veterinário no Campus Gurupi; o Complexo Esportivo no Campus Palmas; e o Complexo Laboratorial da engenharia elétrica, também na capital.

As iniciativas visam modernizar laboratórios, ampliar espaços de práticas acadêmicas e esportivas e fortalecer as condições de permanência estudantil, contribuindo para a consolidação da universidade como referência regional em formação superior pública.

Agenda – Como parte dos compromissos oficiais no estado, na quinta-feira (5), o ministro realizará vistoria ao Centro de Ciências Integradas (CCI) e às obras de construção do Bloco de Salas de Aula (3P) do Centro de Ciências Agrárias (CCA) da Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT), em Araguaína (TO), acompanhando o andamento de investimentos na infraestrutura acadêmica.