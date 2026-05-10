Cooperfrigu realiza 22ª edição do projeto Cooperar em alusão ao Dia das Mães

por Wesley Silas
A Cooperfrigu, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Tocantins (Sescoop/TO), promoveu neste mês a 22ª edição do projeto “Cooperar Dia das Mães”. O evento reuniu colaboradores, cooperados e familiares no Shopping Araguaia, em Gurupi, para uma sessão exclusiva de cinema. A iniciativa faz parte do calendário anual da cooperativa e visa integrar o quadro social por meio do acesso à cultura e ao entretenimento.
Integração social e acesso à cultura
O projeto, que completa duas décadas de execução ininterrupta, fundamenta-se nos princípios do cooperativismo, especificamente no interesse pela comunidade. Ao ocupar espaços de lazer do município, a Cooperfrigu busca estreitar o vínculo entre a empresa e seus públicos diretos. Segundo a organização, a escolha pelo ambiente cinematográfico foca na experiência coletiva entre mães e filhos, proporcionando um momento de convívio fora do ambiente laboral e produtivo.
O papel do cinema no desenvolvimento infantil
A utilização do cinema como ferramenta de integração vai além do entretenimento casual. Especialistas em pedagogia e psicologia cognitiva apontam que a exposição à sétima arte auxilia no desenvolvimento do repertório cultural e na capacidade de abstração das crianças.
Estímulo Cognitivo: O acompanhamento de narrativas complexas ajuda no desenvolvimento do raciocínio lógico e da atenção.
Empatia e Socialização: O contato com diferentes realidades e personagens favorece a compreensão de contextos sociais distintos, essencial para a formação do senso crítico.
Alfabetização Visual: Em um mundo mediado por telas, a capacidade de interpretar imagens e sons de forma estruturada é uma competência fundamental para o letramento contemporâneo.
Histórico da iniciativa
Ao longo de 22 anos, o “Cooperar” diversificou suas ações, mas mantém o foco na responsabilidade social corporativa. O apoio do Sescoop/TO é determinante para a viabilização técnica e financeira do evento, garantindo que as diretrizes do cooperativismo nacional sejam aplicadas em âmbito regional.
Responsabilidade social e impacto comunitário
A continuidade de projetos como o “Cooperar” reflete uma estratégia de gestão que prioriza a manutenção do clima organizacional e a imagem institucional perante a sociedade local. Sob o aspecto político-social, a iniciativa supre, ainda que pontualmente, lacunas de acesso democratizado à cultura. Em regiões onde o consumo de arte muitas vezes é restrito por barreiras econômicas, a ação de entes privados e cooperativos atua como um vetor de inclusão social, consolidando a função social da empresa para além da geração de empregos e tributos.