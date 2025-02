Escola estadual inaugurada em Buritirana terá curso técnico para o agronegócio

da redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, acompanhado da primeira-dama e secretária Extraordinária de Participações Sociais, Karynne Sotero; e do secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz, inaugurou nesta segunda-feira, 17, a Escola Estadual Maria Ribeiro de Oliveira, localizada no distrito de Buritirana, em Palmas. A obra, que integra o Programa de Fortalecimento da Educação (Profe), foi autorizada pelo governador em novembro de 2022 e contou com investimento de R$ 7.234.842,20. Aproveitando o momento, o chefe do Executivo estadual prestigiou a inauguração das obras de revitalização da Praça Natal Camilo da Silva, também em Buritirana.

Na ocasião, o governador enfatizou que a nova escola irá potencializar o agronegócio na região e proporcionar qualificação profissional aos estudantes. “Agora, os alunos têm a oportunidade de estudar aqui, com professores qualificados e voltados para a realidade local. O agronegócio é muito forte nessa região, e essa escola vai formar profissionais capacitados para atuarem no campo e contribuírem para o crescimento da produção”, destacou o governador.

O secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz, ressaltou a importância da nova escola para o ensino na região, já que o distrito de Buritirana não tinha uma escola estadual. “É o primeiro ensino médio integrado em agronegócio aqui nessa região e é muito importante porque vai atender um público específico de uma região dominada pelo agronegócio. Vamos formar profissionais para o mercado de trabalho, oportunizando aos moradores daqui uma escola dentro do seu distrito, no seu local de moradia. Uma escola com todos os equipamentos, uma escola do futuro”, frisou Fábio Vaz.

Estrutura

A estrutura da unidade é moderna, contando com seis salas de aula, bloco de refeição padrão, quadra poliesportiva coberta, sistema de combate a incêndios, urbanização completa e dormitórios. A escola ofertará ensino fundamental (8º e 9º anos), ensino médio (1ª e 2ª séries) e o curso técnico em Agronegócio integrado ao ensino médio, adotando a Pedagogia da Alternância, que combina aprendizado teórico e prático, promovendo autonomia e protagonismo estudantil. A unidade vai atender toda a comunidade de Buritirana e região.

A diretora da unidade, Andréa Pereira Silva, destacou a relevância dessa modalidade de ensino para a comunidade. “A escola atende a uma expectativa antiga da população e representa um desafio, pois tem um perfil de escola do campo, voltada para uma região essencialmente agrícola. Os estudantes ansiavam por esse curso técnico, pois querem aprimorar os conhecimentos que já possuem. O ensino funcionará em regime de alternância: os alunos do 8º e 9º anos e da 1ª e 2ª séries do ensino médio terão semanas intercaladas entre aulas na escola e atividades desenvolvidas em casa”, explicou.

No primeiro ano do ensino médio, Isabela Vitória é uma das alunas matriculadas que aguarda com expectativa o início do curso. “Além de não precisar me deslocar daqui para estudar, essa escola vai ofertar um curso técnico que vai ajudar no futuro. A expectativa é grande”, contou a estudante.

Também aluna do ensino médio, Annykelly Santos Pereira compartilhou da mesma opinião e lembrou que o tempo de deslocamento para outra localidade será dedicado aos estudos. “É uma oportunidade para concluirmos o ensino médio sem sair daqui. Uma escola dessa motiva muito e já posso almejar um curso superior em Agronomia”, pontuou.

Quem também comemorou a inauguração da escola foi a estudante Lara Cristina do Nascimento, que destacou o impacto positivo na rotina dos alunos. “Minha expectativa é grande. Foram muitos anos de espera. Antes, eu precisava acordar às 4h30 da manhã para estudar em Santa Tereza do Tocantins, o que foi um período difícil. Agora, com a escola mais próxima, tudo será mais acessível e menos cansativo. Estou muito feliz e ansiosa para conhecer a estrutura e os novos professores”, afirmou.

A escola recebeu o nome de Maria Ribeiro de Oliveira em homenagem à servidora que atuou como merendeira e dedicou sua vida à comunidade escolar, sempre zelando pelo bem-estar dos alunos.

Após a cerimônia de inauguração, o público prestigiou o show do cantor tocantinense Wglemerson Lima, promovido pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur).

Presença na entrega da revitalização da praça

Ainda em Buritirana, o governador Wanderlei Barbosa, acompanhado do prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, prestigiou a inauguração das obras de revitalização da Praça Natal Camilo da Silva. O espaço recebeu novos brinquedos para crianças, equipamentos para academia ao ar livre, bancos, novo paisagismo, limpeza geral, roçagem e pintura de meio-fio. A iluminação pública também foi modernizada, com a substituição das luminárias de vapor de sódio por lâmpadas de LED, mais econômicas e eficientes.

O prefeito Eduardo Siqueira Campos, que participou da solenidade, parabenizou o governador Wanderlei Barbosa pelo desprendimento em construir a escola, citou a parceria com o Governo do Estado e as melhorias na praça do distrito. “Essa praça que revitalizamos foi construída pelo então prefeito Fenelon Barbosa e agora estamos entregando completamente revitalizada. Quero parabenizar o governador por essa escola tão bem construída e equipada”, ressaltou o prefeito.

Ainda, o governador Wanderlei Barbosa recebeu da Prefeitura de Palmas a transferência da área do Centro de Atenção à Criança Girassol de Tempo Integral (Caic), para a construção de uma nova escola de tempo integral padrão no local pelo Governo do Tocantins.