Governo do Tocantins vai investir mais de R$ 26 milhões em modernização tecnológica de escolas

Por Redação

O Governo do Tocantins vai investir R$ 26.835.732,00 na aquisição de equipamentos para a rede estadual de ensino. Os recursos advindos do governo federal foram garantidos no orçamento da União 2023, por meio de emenda de bancada dos parlamentares federais do Tocantins. Esse valor, somado a recursos que já foram liberados ao longo de 2023, totalizam quase R$ 30 milhões (R$ 29.532,732) em investimentos do governo federal na área da educação, conquistados com o apoio dos deputados federais e senadores.

O governador Wanderlei Barbosa comemorou os recursos, destacando que a gestão está alinhada à bancada federal na definição das prioridades para os tocantinenses e isso tem gerado grandes resultados. “Esse investimento que faremos na nossa educação, somado a diversos outros recursos federais que foram liberados este ano, especialmente na área da saúde, que já recebeu mais de R$ 100 milhões, é o resultado de um trabalho estratégico coerente, visando exclusivamente ao bem-estar dos tocantinenses, que estamos fazendo ao lado dos nossos deputados federais e senadores”, destacou.

O secretário de Estado da Educação do Tocantins, Fábio Vaz, esclareceu que os recursos serão aplicados principalmente na modernização tecnológica.

“Este valor chegou em boa hora. Por meio dele, a Seduc irá adquirir cerca de 140 kits Escola Conectada, composto por notebook, tablet, impressora, nobreak e demais acessórios. Esses kits atenderão demandas de diversas escolas de todo o estado, já em 2024. Agradeço muito o comprometimento da bancada federal do Tocantins, que entende a necessidade e o quanto a educação precisa estar como prioridade”, afirmou.

Recursos do governo federal em 2023

O setor da educação foi o segundo que mais recebeu recursos do Orçamento da União 2023, por meio de emendas parlamentares. “É um aporte financeiro significativo que irá colaborar diretamente no fortalecimento da educação no Tocantins. E o investimento na educação é o meu compromisso permanente como parlamentar”, destacou a líder da bancada federal em Brasília, senadora Professora Dorinha. O total de recursos para a educação ficou atrás apenas do total destinado ao setor da saúde, que chegou a mais de R$ 115 milhões.

Como resultado das estratégias de gestão em âmbito nacional, a educação também receberá investimentos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) para a realização de obras, entre elas: 55 creches e pré-escolas, 59 escolas, 25 quadras e 5 ampliações. O secretário extraordinário de Representação do Tocantins em Brasília, Carlos Manzini Júnior, destacou que a visão do governador Wanderlei Barbosa sobre as relações institucionais proporcionam resultados expressivos para o Tocantins.

“Com o envolvimento direto do governador Wanderlei Barbosa e do secretariado, apoiados pelos nossos senadores e pelos deputados federais, o Governo do Estado apresentou propostas de qualidade para praticamente todos os grandes programas do governo federal. Uma clara demonstração de excelência estratégica e articulação política que coloca o Tocantins em evidência nos ministérios, gerando resultados como os que vimos aqui”, afirmou.