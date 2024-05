Prefeitura de Gurupi publica lista de isentos do pagamento de IPTU beneficiando 3.397 proprietários de imóveis

Por Redação

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria de Planejamento e Finanças, publicou na edição do Diário Oficial desta segunda-feira, 29, a lista dos proprietários de imóveis beneficiados com a isenção do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU).

O secretário de Planejamento e Finanças, Lucas Lemes, relembra que este benefício foi concedido com o novo código tributário e beneficia 3.397 proprietários de imóveis.

Estão isentos do pagamento os proprietários de imóveis edificados residenciais, com o valor do imposto de até R$ 147,35 desde que seja o único imóvel do beneficiário. A isenção do IPTU significa automaticamente a isenção da Taxa de Coleta de Lixo e Remoção de Resíduos (TCLR). A lista pode ser conferida aqui

Isenção para outras faixas

Os aposentados, pensionistas, deficientes físicos incapacitados para o trabalho e os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Governo Federal, que o valor do seu IPTU não ultrapasse R$ 631,50 (limite alterado pela Lei Complementar nº 043 de 21 de dezembro de 2023), que seja proprietário de um único imóvel residencial edificado no Município, e que tenha renda de até 1,5 salário mínimo (R$2.118,00), devem procurar a Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças para requerer a isenção. Caso comprove o enquadramento nos requisitos, a isenção será deferida. Nesses casos o pedido de isenção deve ser feito anualmente.

O diretor da Receita da Secretaria de Planejamento e Finanças, Alexander Motta ressalta que o benefício precisa ser requerido e afirma que em 2023, mais de 300 pessoas neste perfil tiveram direito à isenção e cerca de 400 processos ainda estão em análise.