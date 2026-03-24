Gurupi recebe Selo Ouro de Compromisso com a Alfabetização em cerimônia do MEC em Brasília

A educação de Gurupi alcançou mais um marco importante nesta segunda-feira, 23, com o recebimento oficial do Selo Ouro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, em cerimônia realizada em Brasília (DF). A prefeita Josi Nunes e o secretário municipal de Educação, Samuel Rodrigues Martins, representaram o município no evento promovido pelo Ministério da Educação (MEC).

Por Redação

A certificação reconhece municípios que desenvolvem políticas públicas estruturadas e eficazes para garantir a alfabetização das crianças na idade certa. Nesta segunda edição do selo, 4.710 municípios brasileiros foram premiados, sendo 2.274 na categoria ouro — entre eles, Gurupi.

Avanço de bronze para ouro

O resultado representa um salto significativo para o município, que na edição anterior havia conquistado o selo bronze. A evolução reflete o fortalecimento das políticas educacionais locais, com foco na formação continuada de professores, acompanhamento da aprendizagem e implementação de ações pedagógicas estratégicas.

Durante a cerimônia, a prefeita Josi Nunes destacou o trabalho coletivo que possibilitou a conquista. Segundo ela, o avanço é fruto de um esforço conjunto entre gestão, escolas e famílias.

“Gurupi saiu do bronze para o ouro graças a um trabalho intenso com diretores, professores e toda a equipe da educação. Investimos em capacitação, acompanhamento dos alunos e no apoio às famílias para alcançar esse resultado. É um avanço muito grande, e vamos continuar trabalhando para melhorar cada vez mais os índices de alfabetização das nossas crianças”, afirmou.

Reconhecimento nacional e impacto

O Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização foi instituído pelo Governo Federal em 2024 e integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. A certificação avalia critérios como gestão educacional, formação docente, uso de avaliações, distribuição de materiais didáticos e cumprimento das metas do Indicador Criança Alfabetizada.

Em nível nacional, os dados apresentados durante a cerimônia apontam que 66% das crianças da rede pública brasileira foram alfabetizadas na idade adequada em 2025, superando a meta nacional de 64% e demonstrando avanço no processo de recomposição da aprendizagem.

Educação como prioridade em Gurupi

Em Gurupi, o desempenho que garantiu o selo ouro é resultado de uma política educacional estruturada, que inclui iniciativas como formação contínua de professores, valorização de boas práticas pedagógicas e monitoramento constante dos indicadores de aprendizagem.

O secretário Samuel Martins ressaltou que o reconhecimento valida o trabalho desenvolvido pela rede municipal, mas reforçou que o principal objetivo segue sendo a alfabetização efetiva das crianças.

“O selo é importante, mas nosso foco maior é garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas no tempo certo, com domínio da leitura e da escrita. Esse resultado comprova que estamos no caminho certo, com planejamento, acompanhamento e dedicação dos nossos educadores”, destacou.