PL de autoria do deputado Gaguim insere na LDB educação digital como um dever do Estado

Por Redação

A educação no Brasil está prestes a dar um salto significativo rumo ao futuro, graças ao Projeto de Lei 1200/2021, de autoria do deputado federal Carlos Gaguim. A proposta busca inserir na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional a garantia da educação digital como um dever do Estado no âmbito da educação escolar pública.

“A educação digital é mais do que uma necessidade nos dias atuais; é uma realidade que molda as mentes do amanhã. O PL 1200/2021 surge como uma resposta a essa demanda, visando assegurar que os estudantes brasileiros tenham acesso a uma formação completa, preparando-os para os desafios de um mundo cada vez mais conectado”, considera o parlamentar.

O Projeto de Lei 1200/2021 está prestes a avançar para a pauta do Plenário, representando uma oportunidade única de consolidar a educação digital como um dever do Estado. Essa etapa crucial pode definir o futuro da educação no Brasil, moldando uma geração de estudantes mais preparados para lidar com as demandas de um mundo digitalizado.

A união de esforços pode construir um futuro com mais educação, mais conectado e mais promissor para todos os brasileiros. O projeto de lei proposto pelo deputado federal Carlos Gaguim se apresenta como um instrumento vital nesse caminho, representando não apenas uma mudança na legislação, mas uma oportunidade de investir no potencial dos jovens e na construção de um país mais educado e preparado para os desafios do século XXI.