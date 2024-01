Dia das Mães que Oram pelos Filhos é criado no Tocantins  

Por Wesley Silas

Desde a concepção da vida no ventre, uma mãe busca em suas orações as bênçãos de Deus para proteção do nascituro, bênçãos estas que se estende em todas as fases da vida, passando pelo período da amamentação, até a permissão do tempo dado pelo criador no convívio na terra. Entendendo a busca da proteção dos seus filhos por meio da elevação mente a Deus; o governador do Tocantins sancionou no dia 08 de janeiro a Lei 4.362, que Institui o Dia Estadual do Movimento Mães que Oram pelos Filhos.

“O Dia Estadual do Movimento Mães que Oram pelos Filhos será dedicado a atividades de incentivo à oração e à realização de encontros que possibilitem a troca de experiências e o compartilhamento do crescimento espiritual por meio de intercessão”, pontua o parágrafo único do Artigo 1º da lei.

O poder da oração é algo reconhecido atestado pela ciência, conforme mostra estudos da Estudiosos da Universidade Duke, nos Estados Unidos, ao confirmar que a oração pode influenciar a capacidade orgânica de enfrentar doenças e a pessoa que tem fé vive 25% mais que os descrentes. Além disso, tem mais saúde física e mental, pressão arterial normal e um sistema de defesa orgânica muito mais forte.

“Muitas pessoas que fazem uso desta prática [oração] apresentam benefícios psicológicos e espirituais, como uma sensação de maior clareza, propósito, gratidão, senso de conexão, e bem-estar geral”, explicou o médico cristão Don Colbert durante entrevista à CBN News. Ele é especialista em tratamentos naturais e grande pesquisador de assuntos relacionados à cura pela fé, afirma que a oração pode até regenerar o cérebro.