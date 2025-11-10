Voltaram! Maraisa e Fernando Mocó reatam romance meses após término de noivado

da redação

Maraisa da dupla sertaneja com a irmã gêmea Maiara, e o empresário araguainense Fernando Mocó confirmaram a reconciliação neste domingo (9). O casal, que terminou o noivado em fevereiro deste ano, surgiu em clima de romance nas redes sociais, com direito a beijo em frente às câmeras.

Os sinais da reaproximação já vinham sendo notados desde a última quarta-feira, 5 de novembro, quando a cantora voltou a seguir o ex-noivo no Instagram. Dias depois, os dois foram vistos juntos em uma consulta médica, segundo publicações feitas no X, antigo Twitter.

O relacionamento de Maraisa e Fernando Mocó sempre foi marcado por idas e vindas desde 2023. O casal chegou a ficar noivo, mas o casamento não aconteceu.

O término do noivado foi confirmado em fevereiro deste ano. Na época, Maraisa teria dito ao jornalista Leo Dias que o rompimento aconteceu de forma amigável. “Terminamos sem briga, tudo na paz. Não estou bem, mas vou ficar”, declarou a cantora.