Circuito Tocantinense da Pesca deve injetar R$ 50 milhões na economia e consolidar Estado como polo nacional do turismo de pesca

Por Redação

O Governo do Tocantins lança na próxima segunda-feira, 16 de março, às 10h, em Palmas, o Circuito Tocantinense da Pesca Esportiva (CTPE), iniciativa estruturante para o turismo e a economia do Estado. A cerimônia será realizada na sede da Secretaria de Estado da Pesca e Aquicultura (Sepea) e contará com a presença do governador Wanderlei Barbosa.

Instituído pelo Decreto nº 7.100, de 11 de fevereiro de 2026, o Circuito é coordenado pela Sepea e tem como propósito fortalecer o turismo de pesca esportiva, valorizar os recursos naturais e impulsionar o desenvolvimento regional. A previsão é de impacto econômico médio de R$ 50 milhões no Tocantins, com público estimado em mais de 15 mil pessoas e participação mínima de 300 equipes em cada etapa.

Para o secretário da Pesca e Aquicultura, Rodrigo Ayres, a pesca esportiva já se consolidou como um vetor importante da economia tocantinense, articulando diversos segmentos da cadeia produtiva do turismo.

— A atividade movimenta setores como hotelaria, gastronomia, transporte, comércio e serviços, contribuindo diretamente para a geração de renda e oportunidades nos municípios que recebem as etapas do circuito — afirma.

O secretário-executivo da Sepea, Jefferson Zera, destaca que o CTPE marca uma nova fase para o segmento no Estado.

— O Circuito Tocantinense da Pesca Esportiva representa um passo estratégico para estruturar e ampliar o turismo de pesca no Tocantins. Nosso foco é promover o turismo sustentável, valorizar nossas riquezas naturais e fortalecer a economia regional. A expectativa é movimentar cerca de R$ 50 milhões, com público de aproximadamente 15 mil pessoas e cerca de 300 equipes participantes ao longo das etapas — pontua.

Com rios, lagos e cenários singulares, o Tocantins reúne algumas das melhores áreas do país para a pesca esportiva, com destaque para a Ilha do Bananal, o Lago de Palmas e o Lago de Estreito. O Estado também é referência nacional na pesca do tucunaré-azul, espécie altamente valorizada pelos pescadores esportivos brasileiros.

O Circuito Tocantinense da Pesca Esportiva unifica campeonatos já realizados no Estado e busca posicionar o Tocantins como referência nacional na modalidade. A competição será organizada em duas categorias: Barco e Caiaque, distribuídas em cinco etapas de Barco e cinco de Caiaque.

A primeira etapa do circuito está prevista para os dias 20, 21 e 22 de março de 2026, na Praia da Graciosa, em Palmas, reforçando o potencial da capital como porta de entrada para o turismo de pesca no Estado.

Serviço

Lançamento do Circuito Tocantinense da Pesca Esportiva (CTPE)

– Local: Sede da Secretaria da Pesca e Aquicultura do Tocantins – Sepea

– Endereço: ARSO 42, Conjunto HM 06, Alameda 32, Lote 03 – Palmas (TO)

– Data: 16 de março de 2026

– Horário: 10h