Em busca de fortalecer parcerias federais, Governo do Tocantins apresenta projetos no Ministério do Turismo

A Secretaria de Estado do Turismo apresentou, em Brasília, um conjunto de projetos estruturantes ao ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, durante reunião institucional voltada ao fortalecimento do setor no estado.

O encontro, que contou com a secretária do Turismo, Ana Maria Monteiro de Castro, teve como objetivo principal alinhar estratégias e solicitar apoio do Governo Federal para ampliar as ações de desenvolvimento turístico em todas as regiões tocantinenses.

Entre os projetos apresentados estão o Tocantins Recebe Bem, voltado à qualificação e hospitalidade; a Temporada de Praia, iniciativa que fortalece o turismo sazonal nos municípios cortados por rios, e o projeto de Sinalização Náutica do Lago de Palmas, que busca ampliar a segurança e organizar a navegação em um dos principais cartões-postais do Estado.

O ministro destacou o diálogo como instrumento fundamental para a construção de novas ações conjuntas. “Estivemos dialogando, traçando estratégias para que em breve a gente possa lançar novidades”, afirmou.

Também participaram da reunião o chefe de gabinete do ministro, Gustavo Pires; o assessor especial de assuntos parlamentares e federais do Ministério do Turismo, Gabriel Vilar; o deputado federal tocantinense Carlos Gaguim, e o gerente de Produtos Turísticos da Setur, Eduardo do Vale.

O deputado Carlos Gaguim ressaltou que as propostas apresentadas possuem alcance estadual e visam impulsionar o turismo como vetor de desenvolvimento econômico. Segundo ele, os projetos vão abranger todo o Tocantins, fortalecendo municípios e ampliando oportunidades.

A secretária Ana Maria Monteiro de Castro reforçou o caráter estratégico da agenda em Brasília. “Estamos em busca de parcerias para ampliar as ações de desenvolvimento do turismo tocantinense”, destacou, ao ressaltar que levou a mensagem do governador Wanderlei Barbosa, de avanço do turismo regional.

“A reunião integra a agenda institucional da Setur junto ao Governo Federal, com foco na captação de investimentos, estruturação de destinos e consolidação do Tocantins no cenário turístico nacional”, completou.