Governo do Tocantins realiza ‘Noite Gospel’ com apresentações de Maria Marçal, Grupo Amém, Sandro Narizeu e Delino Marçal

Por Redação

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Sectur), realiza a “Noite Gospel” nesta sexta-feira, 29, na Praça dos Girassóis, em Palmas, com shows para celebrar o encerramento de 2023.

As apresentações terão início às 19 horas, na ala norte da Praça dos Girassóis, com Sandro Narizeu. Às 20 horas sobe ao palco o Grupo Amém; às 21 horas se apresenta o cantor Delino Marçal; às 22 horas, Kemuel. O público presente terá a oportunidade de cantar com Maria Marçal, às 23 horas, um dos destaques da nova geração gospel.

“As apresentações musicais constituem um momento de fé e encontro das famílias cristãs para celebrar e agradecer as graças alcançadas ao longo deste ano”, ressalta o governador Wanderlei Barbosa, que estará presente no evento.

O secretário do Turismo, Hercy Filho, destaca a importância de um show desse segmento, já que Palmas é um roteiro importante no final de ano para os tocantinenses e para turistas de todo o Brasil. “Este é um momento marcante e muito especial para a nossa cidade e nosso Estado e certamente vai atrair um expressivo público”.

Fonte: Jarbas Coutinho/Governo do Tocantins