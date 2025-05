Reportagem especial da Folha mostra riquezas e belezas do Tocantins em nível nacional

Professora e pesquisadora Djamila Ribeiro fala sobre sua experiência no Tocantins e reconhece ações do Governo voltadas à valorização das comunidades tradicionais

Por Redação

Conhecido por suas paisagens naturais exuberantes e sua diversidade geográfica e cultural, o Tocantins voltou a ser destaque em uma publicação de alcance nacional. Desta vez, foi por meio de uma reportagem especial publicada no jornal Folha de S. Paulo, assinada pela colunista, e também professora, escritora e pesquisadora Djamila Ribeiro. O texto apresenta um retrato sensível e profundo do estado, abordando desde comunidades quilombolas e a arte com matérias-primas como o capim-dourado, até personagens marcantes que vivem e constroem a história do Tocantins.

Referência nacional nos estudos sobre feminismo negro e relações raciais, Djamila Ribeiro esteve no Tocantins no mês de abril a convite do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). Em Palmas, ela ministrou a palestra Lugar de fala nas escolas: por que representatividade transforma realidades?, que reuniu mais de 700 educadores tocantinenses.

A atividade integrou a programação do 1º Seminário de Educação Antirracista, promovido pela Seduc com organização do Núcleo de Educação Escolar Quilombola e Educação para Relações Étnico-Raciais (Neeq-Erer). A presença de Djamila Ribeiro representou um marco para o debate sobre a educação voltada para equidade racial e respeito à diversidade.

Em Palmas, durante o evento, a autora vivenciou apresentações culturais que evidenciam a riqueza da diversidade tocantinense. Entre elas, a tradicional dança suça, apresentada por moradores de Natividade, e o show da banda Vozes de Ébano, formada por mulheres negras, reforçaram a representatividade e a potência cultural do estado.

“Receber a professora Djamila Ribeiro em nosso estado foi uma honra e reafirma nosso compromisso com a valorização da cultura, da diversidade e da história do povo tocantinense. Ver o Tocantins ser retratado em uma reportagem de alcance nacional mostra que estamos no caminho certo, promovendo inclusão, respeito às nossas raízes e cuidado com nossas riquezas naturais e humanas”, afirmou o governador Wanderlei Barbosa.

Imersão cultural e as comunidades quilombolas

A matéria de Djamila Ribeiro destaca a profundidade do seminário realizado na capital e o envolvimento dos educadores com a temática da educação antirracista. Após sua participação no seminário, a pesquisadora paulista visitou diversos municípios tocantinenses, como São Félix do Tocantins, Mateiros e Pindorama, conhecendo de perto o Jalapão e as Serras Gerais. Em sua reportagem, a autora destacou o potencial cultural, histórico e geográfico do estado, valorizando desde os saberes tradicionais até a vasta biodiversidade.

No Jalapão, ela conheceu a comunidade quilombola do Mumbuca, onde foi recebida com música tocada na viola de buriti e pôde ver de perto a confecção de peças feitas com capim-dourado. Djamila Ribeiro se encantou com personalidades locais como Dona Miúda e Tia Doutora, além da força da medicina tradicional quilombola. “O Parque Estadual do Jalapão é um território de fé, criatividade e memória viva. Foi ali que Dona Miúda transformou o capim abundante em arte: chapéus, bolsas, fruteiras e peças que circulam pelo Brasil”, escreveu.

Natureza exuberante e turismo sustentável

Outro ponto alto da reportagem é a descrição dos atrativos naturais do Tocantins. A autora visitou os famosos fervedouros do Jalapão, com suas águas cristalinas e fenômeno natural único, e os cânions milenares das Serras Gerais, no sudeste do estado. Djamila Ribeiro também cita lagoas e outras belezas que serviram de cenário para produções como a novela O Outro Lado do Paraíso, exibida pela TV Globo.

Ela destacou ainda o empenho do Governo do Tocantins em ouvir as comunidades tradicionais e desenvolver projetos com foco na sustentabilidade e no turismo de base comunitária. “O atual governo vem ouvindo as comunidades e priorizando a preservação ambiental e cultural. Esse novo processo, feito de baixo para cima, com diálogo e consulta às populações tradicionais, tem agradado à população local que vive do turismo”, afirmou

Um novo olhar sobre o Tocantins

Com uma abordagem sensível e respeitosa, a reportagem publicada no Folha de S. Paulo apresenta ao Brasil as múltiplas facetas do Tocantins, de suas riquezas naturais às tradições culturais que resistem e se reinventam. Por meio do olhar de Djamila Ribeiro, o estado mais jovem do país é retratado como um território de beleza, memória e resistência, capaz de inspirar e transformar realidades. “Recomendo, com entusiasmo e carinho, que todas as pessoas se permitam viver essa experiência. O Tocantins é um lugar de muita magia”, finaliza Djamila Ribeiro.

