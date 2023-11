Rota do Peixe em São Salvador mostra a importância de quebrar a barreira do turismo sazonal com a força de investimentos da iniciativa privada e poder público

Por Wesley Silas

Localizada na região sul do Tocantins, o município possui apenas 2 385 habitantes e possuiu uma área 1427,61 km². Na parte econômica o potencial para o ecoturismo aos poucos se consolida com os atrativos que o Rio Tocantins oferece no trecho entre as Usina Hidrelétrica de São Salvador e a de Peixe Angical, onde encontram-se várias pousadas num percurso de, aproximadamente, 100 km.

Estas riquezas têm atraído turistas de vários estados, como Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. Nesta reportagem a reportagem do Portal Atitude representou também a Federação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Turismo (FEBTUR TO) e a Associação dos Veículos de Comunicação do Tocantins (AVECOM); no trabalho promovido pela Agente de Roteiros Turísticos pelo SEBRAE, Glaucia Regina da Silva.

O passeio iniciou na manhã do dia 21, com uma concentração no Rancho Toca do Piau que teve a participação de uma equipe do Prefeito de São Salvado, Edmar José da Cruz (PT), fiscais do Naturatins e representantes do SEBRAE.

Em entrevista ao Portal Atitude o prefeito, Edmar da Cruz, comentou sobre os desafios fomentar o turismo em seu município onde a população vive com salário médio mensal de 1.5 salário mínimo com proporção de pessoas ocupadas de apenas 12,17%, ocupando a posição 105 comparado com os 139 municípios do Tocantins.

Em seguida o grupo seguiu para a Praia da Moreninha, sentido a Usina Hidrelétrica de São Salvador onde há belas paisagens e tem além das belezas do rio.

Próximo a barragem é autorizado a pescaria esportiva e para quem gosta de turismo de aventura a Serra do Urubu Rei é uma ótima alternativa. Neste local o turista contempla o vale da Lagoa Azul e uma visão panorâmica do lago, conforme relata a condutora e guia de turismo, Cássia.

Praia do Retiro

Outra opção para o turista é a Praia do Retiro, um local muito visitado por turistas dos estados de Goiás e Minas Gerais. Lá existem um povoado e paisagens bucólicas com pousadas bem estruturadas para descanso das famílias.

Pousada Martins

Próximo a Praia do Retiro encontra-se a Pousada Martins, considerada uma das referências em estrutura, pesca esportiva e gastronomia.

Projeto de tanque rede para criação de tilápias em São Salvador

Outra aposta do município de São Salvador para geração de renda e a conclusão do projeto de tanque rede que elevará o município como um dos maiores produtores do Estado.

“Estamos com maior projeto do Estado em tanque rede com 1.800 tanques para ser colocado a partir do ano que vem. Vamos ser um dos municípios mais rentáveis financeiramente. É um projeto privados em parceria com a prefeitura que formará uma cooperativa e neste primeiro momento estamos negociando com o Ruraltins a criação da tilápia que já foi liberada dentro do Rio Tocantins, da bacia Tocantins Araguaia”, disse a condutora e guia de turismo do município.

Pousada Praia do Lago oferece hospedagem barata para o turista

Localizada próximo ao Rancho do Kojak, a Pousada Praia do Lago foi construída, pelo empresário Paulo Arruda, em um espaço de 28 x 100 metros soube aproveitar o espaço criando de um ambiente com chalés modernos com diárias em conta para o turista pelo valor de R$ 200,00 para quatro pessoas, conforme explica o empresário responsável.

Além da hospedagem são oferecidos aos turistas caiaques e uma praia com o píer flutuante. No entanto, o turista devi ficar atento para levar os mantimentos e bebidas e refeição.

Visita técnica na Pousada do Mariozan

A Pousada do Mariozan é totalmente voltada para o turismo da pesca esportiva, com ótimas acomodações e toda a infraestrutura necessária para você e seus amigos fazerem uma ótima pescaria. Localiza-se nas margens do lago da Represa Hidrelétrica Enerpeixe a aproximadamente 45 km da cidade do Peixe – TO.

“A gente trabalha com pacote de pesca de três, quatro até cinco dias e é tudo incluso e eu atende a partir de dupla. Inclui hospedagem, café da manhã, almoço, janta e pescaria. Oferecemos ainda bebidas, combustível e embarcação”, disse.

Mariozan – Recordista Mundial na pesca de tucunaré

Com muitas histórias para contar, o nome de Mariozan Barbosa está inscrito no Guinness World como recordista mundial de duas espécies de tucunarés, como ele relatou em entrevista.

Racho do Kojak, conhecido como a Meca do tucunaré Azul

O último a ser visitado foi o Rancho do Kojak que fica localizado as margens do Lago da Usina Peixe Angical a 117 km da cidade de Gurupi-TO e a uma distância de 320 km do aeroporto de Palmas-TO.

São 18 (Dezoito) apartamentos, sendo todos suítes com ar condicionado, TV LCD, camas de solteiro (king Size), Wi-Fi, travesseiros, roupa de cama e toalhas de banho. Banheiro com 1 (uma) ducha quente e 1 (uma) ducha fria, sanitários, lavatórios e materiais para higiene pessoal (exceto shampoo). Tudo isso para você se sentir no conforto de sua casa. O rancho possui uma área para refeição com sistema de som e TV LED DE 55 polegadas, uma comida caseira de dar água na boca e aquela bebida geladíssima. Os barcos e motores são equipamentos fundamentais na pesca e oferecem toda a segurança necessária. Disponibilizamos de barcos de 5 e 6 metros plataformados, com motores de polpa e 40hp e motores elétricos de 44 a 54, salva-vidas, assentos e guias de pesca com muita experiência na região.

Começou a ser construído em novembro de 2009 pelo pasteleiro e proprietário Divimar Lourenço de Amorim (mais conhecido como Kojak), morador da cidade de Gurupi-TO.