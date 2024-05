Penúltimo dia da Expo Gurupi atrai multidão com final do rodeio e show de João Neto e Frederico

da redação

A cidade de Gurupi celebrou neste sábado (04) o penúltimo dia da Expo Gurupi, que atraiu uma multidão para acompanhar a final do rodeio e o tão aguardado show da dupla João Neto e Frederico. O público lotou as arquibancadas e espaços ao redor da arena para acompanhar os últimos embates dos competidores no rodeio.

Após a emocionante final do rodeio, chegou o momento tão esperado pelo público: o show de João Neto e Frederico. Com um repertório repleto de sucessos e uma energia contagiante, a dupla sertaneja levou o público ao delírio, fazendo todos cantarem e dançarem ao som de suas músicas animadas e envolventes.

O presidente da Expo Gurupi, João Victor Stival, expressou sua satisfação com o sucesso do penúltimo dia do evento: “É gratificante ver a Expo Gurupi reunindo tantas pessoas em torno da nossa cultura e tradição. Estamos orgulhosos de proporcionar momentos tão especiais para a comunidade e os visitantes”, disse o presidente.

Fotos Rogério Miranda