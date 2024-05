Nelore Monte Sião traz ao Estado Jade, vaca milionária para melhoramento genético no Tocantins

Por: Mychelle Tauane/ MT7 Marketing Digital_

Inovação, qualidade e tecnologia de ponta! Tudo isso e muito mais é o que a Nelore Monte Sião traz mais uma vez para o Tocantins ao adquirir na ExpoZebu (Exposição Internacional de Gado Zebu), na noite da última sexta-feira, 03, a vaca Jade avaliada em quase R$ 2 milhões. O animal bovino puro de origem, chegará ao estado em poucos dias e seguirá para Porto Nacional, localizada há cerca de 60 quilômetros da Capital, onde levará uma genética superior a todo o rebanho garantindo o impulsionamento da pecuária.

Atualmente o Nelore Monte Sião conta com touros e vacas incluindo os animais puro de origem, ou seja, gados com mapeamentos de todos os seus ancestrais registrados no livro genealógico da raça. Na propriedade, os bovinos passam por um processo de mapeamento, aspiração do gado e enxerto em vacas. O método de melhoramento conta com um prazo de cerca nove meses.

O animal Jade FIV, puro sangue nelore, avaliado em mais de R$ 2 milhões, possui 10 anos de vida, 51 filhos, sendo, 38 registrados e seis partos.

De acordo com o Gestor de Agronegócios da Nelore Monte Sião, Leandro Júnior, a novidade, impacta diretamente na qualidade da carne bovina do estado e até do país. “Estamos há quase 10 anos no Tocantins trabalhando diuturnamente, trazendo os melhores animais a fim de levar até o consumidor um produto de excelência e qualidade. A chegada da Jade é mais uma vez motivo de festa, alegria e a certeza de que estamos caminhando no rumo certo. A Nelore Monte Sião continuará buscando tecnologia, desenvolvimento e fazendo sempre o melhor”, destacou o gestor de agronegócios.