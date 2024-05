PM reinaugura sede da 3ª Companhia Operacional do 4º Batalhão em Peixe

da redação

A Polícia Militar realizou a solenidade de reinauguração da sede da 3ª Companhia Operacional do 4º Batalhão (4º BPM), sediada no município de Peixe, região sul do estado. A área de atuação da companhia abrange as cidades e comunidades rurais de Sucupira, Trevo da Praia, Trevo do Jaú, Vila Quixaba, Novo Nilo, Vila São Miguel e Lagoa do Romão.

A 3ª Companhia Operacional foi estabelecida com propósito de intensificar a segurança dos moradores tanto das áreas urbanas quanto rurais da região de Peixe a fim de proporcionar um ambiente seguro e protegido para todos os cidadãos.

Para o Comandante-Geral da PMTO, Coronel Márcio Antônio de Mendonça, a reabertura da sede representa mais uma etapa para a efetivação do policiamento de proximidade, um dos principais eixos da PMTO. “A reinauguração dessa Companhia reafirma nosso empenho em atender as necessidades de segurança dos cidadãos tocantinenses e garantir a ordem pública atuando na prevenção ao crime com policiais altamente treinados para responder de forma rápida a qualquer situação de emergência que possa surgir na nossa área de atuação”. Disse o Comandante

Além disso, a 3º Companhia busca estabelecer uma relação mais próxima da comunidade, incentivando assim, a colaboração entre a sociedade civil e as forças de segurança, que é fundamental para o sucesso das operações policiais.

Desde o início do ano de 2024, a 3ª Companhia Operacional do 4º BPM passa por uma reforma para melhorar e modernizar a estrutura física da sede, e agora com a reinauguração marca um novo capítulo nos esforços para fortalecer a segurança da comunidade.

Com a reforma, foram implementadas melhorias significativas na estrutura o que proporcionou um ambiente de trabalho mais funcional e adequado para as equipes de trabalho.